      சீதா ராமம் 2? - மீண்டும் ஜோடி சேரும் துல்கர் சல்மான் - மிருணாள் தாக்கூர்
      சீதா ராமம் 2? - மீண்டும் ஜோடி சேரும் துல்கர் சல்மான் - மிருணாள் தாக்கூர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Jan 2026 9:18 PM IST
      • சீதா ராமம் படத்தில் துல்கர் சல்மானுக்கு ஜோடியாக மிருணாள் தாக்கூர் நடித்திருந்தார்.
      • சீதா ராமம் படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வெற்றி பெற்றது.

      இயக்குனர் ஹனு ராகவபுடி இயக்கத்தில் துல்கர் சல்மான் கதாநாயகனாக நடித்த படம் 'சீதா ராமம்'. இப்படத்தில் துல்கர் சல்மானுக்கு ஜோடியாக மிருணாள் தாக்கூர் நடித்திருந்தார். மேலும், ராஷ்மிகா மந்தனா, முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

      விஷால் சந்திரசேகர் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மொழிகளில் உருவான இப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வெற்றி பெற்றது.

      இந்நிலையில், துல்கர் சல்மானும் மிருணாள் தாக்கூரும் புதிய படத்தில் ஒன்றாக நடிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இப்படம் சீதா ராமம் 2-வாக இருக்குமா? இல்லை புதிய படமாக இருக்குமா என்று ரசிகர்களை இணையத்தில் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

      முன்னதாக மிருணாள் தாக்கூரிடம் சீதா ராமம் 2-ம் பாகம் வருமா? என்று கேள்வி எழுப்பியதற்கு, "எனக்கு சீதா ராமம் 2-ம் பாகம் வருமா என்று எந்த யோசனையும் இல்லை. ஆனால் அந்த படம் உருவானால் அதில் நானும் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்" என்று தெரிவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

