ரூ.13 கோடி மதிப்புள்ள ஷாருக்கான் கைக்கடிகாரத்தின் சிறப்பு என்ன?
பாலிவுட் பாட்ஷா என்று திரையுலக ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருபவர் ஷாருக்கான்.
இந்திய திரை உலகில் மட்டும் இன்றி சர்வதேச அளவில் தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை கொண்டவர் ஷாருக்கான். இந்நிலையில் ஷாருக்கான் சமீபத்தில் சவுதி அரேபியாவில் நடந்த ஜாய் விருது விழாவில் பங்கேற்றார்.
நிகழ்ச்சியில் அவர் அணிந்திருந்த கைக்கடிகாரம் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது.
காரணம் அந்த கைக்கடிகாரத்தின் விலை ரூ. 13 கோடி. அப்படி என்ன இருக்கிறது அந்த கடிகாரத்தில்? 18 காரட் தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட இந்த கடிகாரம் 54 வைரங்களாலும் மற்றும் வெள்ளி அப்டிசியன் டயலும் ஒளியைப் பொறுத்து நிறங்களும் மாறும் சிறப்பு கொண்டதாகும். இந்த கடிகாரம் மிக முக்கியமான வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமே தயாரிக்கப்படுகிறது. உலகில் சிலரிடம் மட்டுமே இருக்கிறது.
ஷாருக்கானுக்கு பிடித்த கைக்கடிகாரங்களில் இது மிகவும் பிடித்த கடிகாரம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.