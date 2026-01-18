Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      நாளை வெளியாகிறது சசிகுமாரின் MY LORD டிரெய்லர்!
      X

      நாளை வெளியாகிறது சசிகுமாரின் 'MY LORD' டிரெய்லர்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Jan 2026 8:47 PM IST
      • டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி ஆஸ்கார் தகுதிப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது.
      • படத்தை ஜோக்கர், குக்கூ, ஜப்பான் போன்ற படங்களை இயக்கிய ராஜுமுருகன் இயக்கி வருகிறார்.

      சசிகுமார் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம் ரூரிஸ்ட் ஃபேமிலி. இப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றதோடு மட்டுமல்லாமல், சசிகுமார் படங்களிலையே அதிக வசூல் செய்த படம் என்ற பெருமையையும் பெற்றது. தற்போது ஆஸ்கார் தகுதிப்பட்டியலிலும் இடம்பெற்றுள்ளது.

      இப்படத்தை தொடர்ந்து தற்போது அவர் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம் 'மை லார்ட்'. இப்படத்தை ஜோக்கர், குக்கூ, ஜப்பான் போன்ற படங்களை இயக்கிய ராஜுமுருகன் இயக்கி வருகிறார்.

      கன்னட நடிகை சைத்ரா ஜே ஆச்சார் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தின் 'எச காத்தா' ராசாதி ராசா பாடல்கள் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. இந்நிலையில் படத்தின் டிரெய்லர் நாளை மாலை வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.


      My Lord Sasikumar Trailer மை லார்ட் சசிகுமார் டிரெய்லர் 
      Next Story
      ×
        X