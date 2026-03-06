Live
      #Santhanam | டைம் லூப் படத்தில் சந்தானம்... வெளியான அசத்தல் அப்டேட்..!
      #Santhanam | டைம் லூப் படத்தில் சந்தானம்... வெளியான அசத்தல் அப்டேட்..!

      6 March 2026 7:13 PM IST
      இந்தப் படத்திற்கு நிவாஸ் கே. பிரசன்னா இசையமைக்கிறார்.

      திரைத்துறையில் காமெடி நடிகராக அறிமுகமாகி கதாநாயகனாக வலம் வருபவர் சந்தானம். சமீபத்தில் இவர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படங்கள் விமர்சன ரீதியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. மேலும், சந்தானம் நடிகர் சிலம்பரசனின் 49-வது படத்தில் மீண்டும் காமெடியனாக நடிக்கிறார்.

      இந்த நிலையில் நடிகர் சந்தானத்தின் அடுத்தப் படம் குறித்த அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. K7 ஸ்டூடியோஸ் சார்பில் விஜய் கே செல்லையா மற்றும் வீனஸ் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சார்பில் கே.ஜே. கணேஷ் தயாரிப்பில் உருவாகும் திரைப்படத்தில் நடிகர் சந்தானம் நடிக்கிறார். இந்தப் படம் டைம் லூப் சார்ந்த த்ரில்லர் கதையம்சம் கொண்டிருக்கிறது.

      இந்தப் படத்தில் கோபிகா ரமேஷ், ஜென்சன் திவாகர், ரெடின் கிங்ஸ்லி, ஜார்ஜ் மரியான் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இயக்குநர் சுதமான் கிருஷ்ணா எழுதி, இயக்கும் இந்தப் படத்திற்கு நிவாஸ் கே. பிரசன்னா இசையமைக்கிறார்.

      ஒளிப்பதிவு பணிகளை ரிச்சர்ட் எம் நாதன் மேற்கொள்ள பிரவீன் கே.எல். படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொள்கிறார். கலை இயக்க பணிகளை ஜேக்சன் மேற்கொள்ள திலீப் சுப்பராயன் சண்டைப்பயிற்சி அளிக்கிறார். இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வரும் நிலையில், படம் குறித்த அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் விரைவில் வெளியாகும் என தெரிகிறது.



      Santhanam சந்தானம் 
