      வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ் மூலம் ஹீரோயின் வாய்ப்பு- சனஸ்கா ஸ்ரீ
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 March 2026 3:13 PM IST
      • புது ஹீரோயினுக்கு சம்மதம் சொன்ன விமலுக்கும் நன்றி.
      • பெரிய நடிகர்களுடன் பணியாற்றும்போது ஒரு பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கும்.

      இயக்குநர் கேந்திரன்.வி இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள படம் வடம். மாசாணி பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்த படத்தில் விமல், நட்டி நட்ராஜ், சனஸ்காஸ்ரீ, முனீஸ்காந்த், பாலசரவணன், ஆடுகளம் நரேன், மதுசூதராவ் உள்பட பலர் நடித்துள்ளனர். டி.இமான் இசை அமைத்துள்ளார். 'வடமஞ்சு விரட்டு' என்ற கிராம வீர விளையாட்டின் பின்னணியில் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் தயாராகி இருக்கும் இந்த படம் வருகிற 6-ந்தேதி திரைக்கு வருகிறது. இதையொட்டி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடந்தது.

      விழாவில் நடிகை சனஸ்காஸ்ரீ பேசும் போது, ''நான் இயக்குநருடைய நண்பரின் படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருந்தேன். அந்தப் படத்தில் நடித்திருந்த ஒரு காட்சியைத் தான் நான் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டசில் வைத்திருந்தேன். அதைப் பார்த்து இந்தப் பெண் தான் இந்த கதாபாத்திரத்திற்கு பொருத்தமானவர் என்று அடம் பிடித்து நடிக்க வைத்தார். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கியதற்காக இயக்குநருக்கு நன்றி.

      புது ஹீரோயினுக்கு சம்மதம் சொன்ன விமலுக்கும் நன்றி. பெரிய நடிகர்களுடன் பணியாற்றும்போது ஒரு பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கும். ஆனால் விமலுடன் பணியாற்றும்போது அவர் என்னை கலாய்த்து கொண்டே இருப்பார். நான் சின்ன வயதில் ஸ்கூலுக்கு செல்லும் போது இமானின் பாடல்களை கேட்டு வளர்ந்திருக்கிறேன். படத்தில் எனக்கும் ஒரு சோலோ சாங் இருக்கிறது. அதை கொடுத்த இமானுக்கு நன்றி. ரொம்ப வருசத்திற்கு பிறகு ஹீரோயினுக்கு ஒரு தனி பாடல் வருகிறது' என்றார்.

