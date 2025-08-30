என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
சினிமா டிக்கெட் கட்டணத்திற்கான GST வரியை குறைக்க மத்திய நிதி அமைச்சரிடம் கோரிக்கை
- ரூ.100க்கு மேல் உள்ள சினிமா டிக்கெட்டுகளுக்கு 18 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி அமலில் உள்ளது.
- GST வரி விகிதத்தை 5%ஆக குறைக்கக்கோரி நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனிடம் மனு அளித்தனர்.
சென்னை வந்துள்ள மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை தமிழ்நாடு திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் நேற்று சந்தித்து பேசினர்.
அப்போது, சினிமா டிக்கெட் கட்டணத்திற்கான GST வரி விகிதத்தை 5%ஆக குறைக்கக்கோரி நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனிடம் மனு அளித்தனர்.
தற்போதைய நிலவரப்படி சினிமா டிக்கெட் கட்டணத்திற்கான ஜிஎஸ்டி வரி ரூ. 100 வரையிலான டிக்கெட்டுகளுக்கு 12 சதவீதமும், ரூ. 100க்கு மேல் உள்ள டிக்கெட்டுகளுக்கு 18 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி அமலில் உள்ளது.
இதனால், சினிமா டிக்கெட் கட்டணத்திற்கான GST வரி விகிதத்தை 5%ஆக குறைக்க கோரிக்கை விடுத்தனர்.
Next Story