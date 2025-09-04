Live
      அனுஷ்கா நடித்த `காட்டி படத்தின் ரிலீஸ் கிளிம்ப்ஸ் வெளியீடு!
      அனுஷ்கா நடித்த `காட்டி' படத்தின் ரிலீஸ் கிளிம்ப்ஸ் வெளியீடு!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Sept 2025 2:09 PM IST
      அனுஷ்கா காட்டி (Ghaati) என்ற தெலுங்கு திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தை கிரிஷ் ஜகர்லமுடி இயக்கியுள்ளார்.

      நடிகை அனுஷ்கா தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவில் பல வெற்றி திரைப்படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். கடந்த ஆண்டு வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்ற "Miss ஷெட்டி MR பொலிஷெட்டி" திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்து இருந்தார்.

      இப்படத்தின் மூலம் நடிகர் விக்ரம் பிரபு தெலுங்கில் அறிமுகமாகிறார். இத்திரைப்படம் நாளை தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழியில் வெளியாக இருக்கிறது. படத்தின் முன்பதிவுகள் தொடங்கி வேகமாக நடைப்பெற்று வருகிறது. படத்திற்கு தணிக்கை குழு யு/ஏ சான்றிதழை வழங்கியுள்ளது.

      இந்நிலையில் படத்தின் ரிலீஸ் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

      Ghaati Anushka Shetty Vikram Prabhu அனுஷ்கா ஷெட்டி விக்ரம் பிரபு 
