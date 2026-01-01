Live
      கெனிஷாவுடன் புத்தாண்டு கொண்டாடிய ரவி மோகன் - புகைப்படம் இணையத்தில் வைரல்
      கெனிஷாவுடன் புத்தாண்டு கொண்டாடிய ரவி மோகன் - புகைப்படம் இணையத்தில் வைரல்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Jan 2026 8:27 PM IST
      • ரவி மோகன் - கெனிஷா ஜோடி நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஜோடியாக ஊர் சுற்றி வருகிறார்கள்.
      • புத்தாண்டை ஒட்டி ரவி மோகன் இன்ஸ்டா ஸ்டோரி வைத்துள்ளார்.

      தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் ரவி மோகன் - ஆர்த்தி விவாகரத்து வழக்கில் இருவரும் கருத்துகளையோ, அறிக்கைகளையோ வெளியிட நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது. இரு தரப்பினரும் பரஸ்பரம் எந்த அவதூறு கருத்துக்களையும் தெரிவிக்க மாட்டோம் என்று தெரிவித்தனர். ஒருவரையொருவர் விமர்சித்து பேசிய பதிவுகளையும் சமூக வலைதளங்களில் நீக்கினார்கள்.

      இந்த சர்ச்சைக்கு நடுவுல ரவி மோகன் - கெனிஷா ஜோடி நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஜோடியாக ஊர் சுற்றி வருகிறார்கள்.

      இந்நிலையில், புத்தாண்டை ஒட்டி ரவி மோகன் தனது இன்ஸ்டா ஸ்டோரியில் கெனிஷாவுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார். இப்புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

      Ravi Mohan Kenisha Francis ரவி மோகன் கெனிஷா பிரான்சிஸ் 
