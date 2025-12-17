என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
ரஜினிகாந்தின் உணவு ரகசியம்
- ரஜினி உணவுக் கட்டுப்பாடு மட்டுமின்றி ஆரோக்கியமான டயட்டையும் பின்பற்றுகிறார்.
- தினசரி உடற்பயிற்சிகள், தியான பயிற்சியையும் எடுத்து வருகிறார்.
தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டாரான ரஜினிகாந்த் 75 வயதிலும் மாஸ் குறையாத நடிகராக இருந்து வருகிறார். இந்த ஆளுமையை அவர் தக்கவைத்து கொள்வதற்கு காரணம் ரஜினியின் உணவு பழக்கம் மற்றும் ஒழுக்கம்தான் என சென்னையை சேர்ந்த அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் பிரீத்தி மிருணாளினி கூறியுள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ பதிவில், ரஜினி உடல் தகுதிக்கு மூல காரணம் 5 வெள்ளை உணவுகள்.
5 வெள்ளை உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிடுவது உடலில் வீக்கம், இன்சுலின் அதிகரிப்பு, அமிலத்தன்மை மற்றும் குடல் பிரச்சனைக்கு வழிவகுக்கும்.
* வெள்ளை சர்க்கரை தொப்பை, கொழுப்பு, இன்சுலின் எதிர்ப்பு மற்றும் அதிக பசிக்கு வழி வகுக்கும்.
* 2-வது வெள்ளை உப்பு, மிதமாக உட்கொள்ளாவிட்டால் அது வீக்கம் மற்றும் உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
* 3-வது வெள்ளை அரிசி, எடை அதிகரிப்பிற்கு வழிவகுக்கும். அதற்கு பதிலாக காய்கறிகளுடன் சேர்த்து உணவு சாப்பிடுவது நல்லது.
* 4-வது மைதா, அரிசியில் எடை அதிகரிக்கும்.
* அடுத்ததாக பால், தயிர் போன்றவற்றை அதிகமாக உட்கொள்ளக் கூடாது.
காரணம் 40 வயதிற்கு மேல் வளர்சிதை மாற்றம் மெதுவாக தொடங்குகிறது. இவற்றை அதிகமாக சாப்பிடுவது எடை பிரச்சனைக்கு வழிவகுக்கும்.
ரஜினி உணவுக் கட்டுப்பாடு மட்டுமின்றி ஆரோக்கியமான டயட்டையும் பின்பற்றுகிறார். தினசரி உடற்பயிற்சிகள், தியான பயிற்சியையும் எடுத்து வருகிறார். இந்த ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறைதான் ரஜினி முதுமையை ஆரோக்கியத்துடனும் சுறுசுறுப்பாகவும் அனுபவித்து வருவதற்கு காரணம் என்று கூறினார்.