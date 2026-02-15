என் மலர்tooltip icon
      தயாரிப்பாளர் ஆர்.எம்.வீரப்பனின் மகன் மறைவு- ரஜினிகாந்த் இரங்கல்
      தயாரிப்பாளர் ஆர்.எம்.வீரப்பனின் மகன் மறைவு- ரஜினிகாந்த் இரங்கல்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Feb 2026 10:06 AM IST
      • அவரது திடீர் மறைவு எனக்கு மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது.
      • குடும்பத்தாருக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள்.

      நடிகர் ரஜினிகாந்த் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

      மதிப்பிற்குரிய அமரர் ஆர்.எம். வீரப்பன் அவர்களின் புதல்வர், எனது அன்புத் தம்பி தமிழழகன் அருமையான மனிதர்.

      அவரது திடீர் மறைவு எனக்கு மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது. அவருடைய ஆத்மா சாந்தியடையட்டும். குடும்பத்தாருக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் என கூறியுள்ளார்.



