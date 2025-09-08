Live
      ரவி மோகன் இயக்கும் படத்தின் ப்ரோமோ வீடியோ அப்டேட்!
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Sept 2025 3:54 PM IST
      ரவி மோகன் அவரது தயாரிப்பு நிறுவனமான ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனத்தை தொடங்கினார்.

      தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர் ரவி மோகன். இவர் தற்போது இயக்குநர் சுதா கொங்கரா இயக்கும் பராசக்தி திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

      சமீபத்தில் ரவி மோகன் அவரது தயாரிப்பு நிறுவனமான ரவி மோகன் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனத்தை தொடங்கினார். அதில் ப்ரோ கோட் திரைப்படத்தை முதலில் தயாரித்துள்ளார். மேலும் அடுத்ததாக ரவி மோகன் இயக்குநர் அவதாரம் எடுத்துள்ளார். அவர் இயக்கும் படத்தில் யோகி பாபு முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இப்படத்தை அவரே தயாரித்து இயக்குகிறார். மேலும் இப்படட்திற்கு Ordinary Man என்ற தலைப்பு வைத்துள்ளனர்.

      இந்த படத்தின் ப்ரோமோ வீடியோவை ரவி மோகன் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வரும் செப்- 10 ஆம் தேதி படக்குழு வெளியிட இருக்கிறது.

