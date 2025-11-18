என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
தனது முதல் படத்தில் இருந்து பணியாற்றி வரும் நெருங்கிய நண்பருக்கு கார் பரிசளித்த பிரதீப் ரங்கநாதன்
- பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த லவ் டுடே, டிராகன் படங்கள் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றன.
- டியூட் படம் வெளியான 6 நாட்களில் உலகளவில் ரூ.100 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
இயக்குநர் சுதா கொங்கராவிடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றிய கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்துள்ள படம் 'டியூட்'. இப்படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு ஜோடியாக பிரேமலு புகழ் மமிதா பைஜூ நடித்துள்ளார்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த 17-ந்தேதி வெளியானது. ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வரும் டியூட் படம், வசூலை குவித்து வருகிறது.
திரைப்படம் வெளியான 6 நாட்களில் உலகளவில் ரூ.100 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
முன்னதாக, பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த லவ் டுடே, டிராகன் பட வெற்றியை தொடர்ந்து டியூட் படமும் ரூ.100 கோடியை கடந்து வசூல் சாதனையில் ஹாட்ரிக் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில், பிரதீப் ரங்கநாதன், தனது முதல் படத்தில் இருந்து இணை இயக்குநராக பணியாற்றி வரும் நெருங்கிய நண்பரான ரமேஷ் நாராயணசாமிக்கு புதிய கார் ஒன்றை பரிசாக அளித்துள்ளார்
இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.