'பறந்தேனே பெண்ணே'... யூத் படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியானது!
- கென் கருணாஸ் நடிகர் தனுஷின் 'திருச்சிற்றம்பலம்' படத்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி உள்ளார்.
- படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
நடிகர் கருணாஸின் மகன் கென் கருணாஸ். இவர் 'அம்பாசமுத்திரம் அம்பானி', 'நெடுஞ்சாலை' படங்களின் மூலம் குழந்தை நட்சத்திரமாக தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானார். இதனை தொடர்ந்து 'அசுரன்', 'விடுதலை-2' ஆகிய படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தார். இதற்கிடையே, நடிகர் தனுஷின் 'திருச்சிற்றம்பலம்' படத்தில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி உள்ளார்.
இந்நிலையில் 'யூத்' என்ற படத்தை தானே இயக்கி, நடித்துள்ளார். படத்தை பார்வதா என்டர்டெயின்மென்ட் தயாரித்துள்ளது. சிறை படம் மூலம் பாராட்டுகளை அனிஷ்மா மற்றும் மீனாட்சி தினேஷ், பிரியன்ஷி யாதவ் ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
படம் மார்ச் 19ஆம் தேதி வெளியாகி உள்ளது. இந்நிலையில் இப்படத்தின் இரண்டாவது பாடலான 'பறந்தேனே' வெளியாகி உள்ளது. இதனை கென் கருணாஸ் பாடியுள்ளார். இப்படத்தின் முதல் பாடலான முட்ட கலக்கி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றநிலையில், இப்பாடலையும் பாராட்டி வருகின்றனர்.