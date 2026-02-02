Live
      டொவினோ தாமஸ்-க்கு ஜோடியாக நடிக்கும் கயாடு லோஹரின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Feb 2026 1:40 PM IST
      • டிஜோ ஜோஷ் ஆண்டனி இயக்கத்தில் ‘பள்ளிச்சட்டம்பி’ படத்தில் டொவினோ தாமஸ் நடித்து வருகிறார்.
      • இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக கயாடு லோகர் நடிக்கிறார்.

      டொவினோ தாமஸ் நடிப்பில் கடந்தாண்டு ஐடெண்டிட்டி மற்றும் நரிவேட்டை திரைப்படம் வெளியானது. இந்த இரண்டு திரைப்படமும் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

      மேலும், கடந்தாண்டு வெளியாகி பட்டையை கிளப்பிய லோகா திரைப்படத்தில் சாத்தான் என்ற கதாப்பாத்திரத்தில் டொவினோ தாமஸ் நடித்திருந்தார் . லோகா 2 படத்தில் முன்னணி கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க இருக்கிறார்.

      தற்போது டிஜோ ஜோஷ் ஆண்டனி இயக்கத்தில் 'பள்ளிச்சட்டம்பி' படத்தில் டொவினோ தாமஸ் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக கயாடு லோகர் நடிக்கிறார்.

      இந்நிலையில், கயோடு லோகரின் பர்ஸ்ட் ஃலுக் போஸ்டரை பள்ளிச்சட்டம்பி படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இப்படம் வரும் ஏப்ரல் 9ம் தேதி வெளியாகிறது.

