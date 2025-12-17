Live
      படையப்பா- திரைவிமர்சனம்
      படையப்பா- திரைவிமர்சனம்

      மாலை மலர் 17 Dec 2025 6:13 PM IST
      கடந்த 12ம் தேதி அன்று படையப்பா ரீ ரிலீஸ் ஆனது.

      கே.எஸ்.ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் 1999-ம் ஆண்டில் வெளியான படம் படையப்பா.நடிகர் ரஜினிகாந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், சிவாஜி கணேசன், மறைந்த சவுந்தர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

      தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் பிளாக் பஸ்டர் படங்களில் படையப்பாவும் ஒன்று. ஏ.ஆர்.ரகுமானின் இசையில் உருவான பாடல்கள் அனைத்தும் சூப்பர் ஹிட்.

      நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 75வது பிறந்தநாள் மற்றும் 50 ஆண்டுகால திரைப்பயணத்தை கொண்டாடும் விதமாக கடந்த 12ம் தேதி அன்று படையப்பா ரீ ரிலீஸ் ஆனது. ரஜினி நிறைய சம்பாதித்து தன் சொந்த ஊருக்கு விடுமுறைக்கு வருகிறார், அங்கோ ரஜினியின் குடும்பம் தான் பெரிய தலைக்கட்டு.

      அவர்கள் தான் ஊரில் இருக்கும் அனைவரின் திருமணத்தையும் ஆறுபடையப்பன் முன்பு நடத்தி வைக்கின்றனர். அதிலும் ஆண்-பெண் இருவர் சம்மதத்துடன் தான் இந்த திருமணம் நடக்கும், அப்படியில்லை என்றால் அந்த திருமணம் நடக்காது என்ற எழுதப்படாத சட்டம் உள்ளது.

      இந்த நேரத்தில் ரஜினி அந்த ஊர் பெண் சௌந்தர்யாவை காதலிக்க, ரஜினியின் முறை பெண் ரம்யா கிருஷ்ணன் ரஜினியை காதலிக்க ரஜினியோ சௌந்தர்யாவை திருமணம் செய்கிறார். பிறகு என்ன நீலாம்பரி எப்படியெல்லாம் படையப்பனை பழி வாங்க வேண்டும் என 18 வருடம் கழித்தும் அதே பகையில் வளர பிறகு என்ன ஆனது என்பதே மீதிக்கதை.

      1996ம் ஆண்டில் படையப்பா திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 60 கோடி வசூல் செய்து இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் அடித்தது. 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, 2கே தலைமுறையினர் மத்தியில் படம் ரீ ரிலீஸ் ஆனாலும், மவுசு குறையான படமாக படையப்பா இருக்கிறது.

      படத்தின் கதை

      ரஜினி நிறைய சம்பாதித்து தன் சொந்த ஊருக்கு விடுமுறைக்கு வருகிறார், அங்கோ ரஜினியின் குடும்பம் தான் பெரிய தலைக்கட்டு.

      அவர்கள் தான் ஊரில் இருக்கும் அனைவரின் திருமணத்தையும் ஆறுபடையப்பன் முன்பு நடத்தி வைக்கின்றனர். அதிலும் ஆண்-பெண் இருவர் சம்மதத்துடன் தான் இந்த திருமணம் நடக்கும், அப்படியில்லை என்றால் அந்த திருமணம் நடக்காது என்ற எழுதப்படாத சட்டம் உள்ளது.

      இந்த நேரத்தில் ரஜினி அந்த ஊர் பெண் சௌந்தர்யாவை காதலிக்க, ரஜினியின் முறை பெண் ரம்யா கிருஷ்ணன் ரஜினியை காதலிக்க ரஜினியோ சௌந்தர்யாவை திருமணம் செய்கிறார். பிறகு என்ன நீலாம்பரி எப்படியெல்லாம் படையப்பனை பழி வாங்க வேண்டும் என 18 வருடம் கழித்தும் அதே பகையில் வளர பிறகு என்ன ஆனது என்பதே மீதிக்கதை.

      படையபப்பா வசூல்

      1996ம் ஆண்டில் படையப்பா திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 60 கோடி வசூல் செய்து இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் அடித்தது. 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, 2கே தலைமுறையினர் மத்தியில் படம் ரீ ரிலீஸ் ஆனாலும், மவுசு குறையான படமாக படையப்பா இருக்கிறது.

