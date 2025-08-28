என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
தொழிலதிபரை கரம் பிடிக்கிறார் நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ்
- நிவேதா பெத்துராஜ் தனது காதலரை நேற்று இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார்
- இந்த ஜோடி விரைவில் திருமண தேதியை அறிவிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னை:
ஒருநாள் கூத்து, பொதுவாக என் மனசு தங்கம், டிக் டிக் டிக், திமிரு புடிச்சவன் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்த தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ். இவர் கார் பந்தய வீராங்கனையும் ஆவார்.
இந்நிலையில், நிவேதா பெத்துராஜ் தனது காதலரை நேற்று தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தினார்
நிவேதா பெத்துராஜ் காதலரின் பெயர் ரஜித் இப்ரான். மாடலிங் துறையைச் சேர்ந்த இவர் தொழில் அதிபரும் கூட. விரைவில் திருமண தேதியை அறிவிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதையொட்டி, நிவேதா பெத்துராஜ்-ரஜித் இப்ரான் ஜோடிக்கு திரையுலகினரும், ரசிகர்களும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
