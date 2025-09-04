என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
மிஷ்கின் - கீர்த்தி சுரேஷ் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படம் அறிவிப்பு!
தேசிய விருது பெற்ற நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் தனித்துவமான இயக்குனரான மிஸ்கின் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படத்தை இயக்கவுள்ளார் பிரவீன் எஸ் விஜய். தலைப்பு இன்னும் அறிவிக்கப்படாத இந்த படம், Intense Courtroom Drama -ஆக கதைக்களம் இருக்கும் என தயாரிப்பாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.
படக்குழுவின் விவரங்கள்:
? இசை: சாம் சி.எஸ்
? ஒளிப்பதிவு: அரு வின்சென்ட்
✂️ எடிட்டிங்: பிரசன்னா ஜி.கே
? கலை இயக்கம்: குழித்துறை ரவீஸ்
இந்த படத்தை வேடிக்காரன்பட்டி எஸ் சக்திவேல் மற்றும் உமேஷ் குமார் பன்சல் தயாரிக்க, அக்ஷய் கேஜ்ரிவால் மற்றும் விவேக் சந்தர் எம் இணை தயாரிப்பாளர்களாக உள்ளனர். வினோத் சி.ஜே படத்தின் கிரியேட்டிவ் புரொடியூசராக பணியாற்ற, ஜீ ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் ட்ரம்ஸ்டிக்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் வழங்குகின்றன.
கீர்த்தி சுரேஷ் சமீபத்தில் வெளியான தெலுங்கு படம் *உப்பு கப்புரம்பு*வில் நடித்தார் (Prime Video-வில் நேரடியாக வெளியானது). அடுத்ததாக, அவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள *Revolver Rita* வெளியீட்டை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது.
**மிஸ்கின்** அண்மையில் பிரதேப் ரங்கநாதன் இயக்கிய *Dragon* படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். அதன்பின் *Oho Enthan Baby*யில் சிறிய கதாபாத்திரத்தில் தோன்றிய அவர், தற்போது துல்கர் சல்மான் நடிக்கும் 40வது படமான *I'm Gameல் நடித்து வருகிறார். அவரது இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள *Pisaasu 2* தாமதமாகி வருகிறது. மேலும், **விஜய் சேதுபதி** நடிக்கும் *Train* படம் தற்போது post-production நிலையிலுள்ளது.