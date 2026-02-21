Live
      மை டியர் டாலி- திரைவிமர்சனம்
      மை டியர் டாலி- திரைவிமர்சனம்

      21 Feb 2026
      பாசில் இசையில் பாடல்கள் அனைத்தும் கேட்கும் ரகம்.

      தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார் நாயகன் வி.ஜே.பப்பு. அதே அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் நாயகி அனுபமா மீது ஒருதலையாக வி.ஜே.பப்பு காதலிக்கிறார். ஒரு கட்டத்தில் அனுபமா வேறு நிறுவனத்திற்கு மாற்றம் ஆகிவிடுகிறார். காதலை வெளிப்படுத்த முடியாமல் தவித்த பப்புவின் வாழ்க்கை அப்படியே நின்று போகிறது.

      இந்நிலையில் திருமணத்திற்காக பெண் பார்க்க பெற்றோருடன் செல்லும் வி.ஜே. பப்பு, மணமகளாக அனுபமா நிற்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைகிறார். பப்புவை பார்த்தவுடன் அனுபமா திருமணத்திற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிறார். ஒரு கட்டத்தில் அனுபமா திருமணத்திற்கு சம்மதம் தெரிவித்து, 6 மாதம் சேர்ந்து வாழலாம், ஒத்துவரவில்லை என்றால் பிரிந்துவிடலாம் என்று முடிவுக்கு வருகிறார்கள்.

      இறுதியில் பப்புவும், அனுபமாவும் சேர்ந்து வாழ்ந்தார்களா? திருமண வாழ்க்கை என்ன ஆனது? 6 மாதம் என்ன நடந்தது? என்பதே படத்தின் மீதிக்கதை.

      நடிகர்கள்

      படத்தில் நாயகனாக நடித்து இருக்கும் வி.ஜே.பப்பு, முதல் படத்திலேயே ஒரு கனமான கதாபாத்திரத்தை தைரியமாக ஏற்று நடித்து இருக்கிறார். விரும்பிய பெண்ணுக்காக தன்னை முழுவதும் அர்ப்பணித்து, உள்ளுக்குள் உருகும் காட்சிகளில் கவனிக்க வைத்து இருக்கிறார்.

      நாயகியாக நடித்திருக்கும் அனுபமா மாறுபட்ட மனநிலையுடன் இருக்கும் பெண்ணாக சிறப்பாக நடித்து இருக்கிறார். குறிப்பாக இரண்டாம் பாதியில் 'பொம்மையாக' மாறும் அவரது மென்மையான வெளிப்பாடு, கதைக்கு புதிய உயிர் ஊட்டுகிறது. மற்ற நடிகர்கள் சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்து இருக்கிறார்கள்.

      இயக்கம்

      காதல் கதையை மையமாக வைத்து படத்தை இயக்கியிருக்கிறார் இயக்குனர் அரவிந்த்ராஜ். காதல் என்பது வெறும் 'ஐ லவ் யூ' அல்ல... பொறுமை, புரிதல், தியாகம் என்பதையும் அழுத்தமாக சொல்லி இருக்கிறார். திரைக்கதையில் சுவாரசியம் கூட்டியிருந்தால் கூடுதலாக ரசித்து இருக்கலாம்.

      ஒளிப்பதிவு

      பாலாஜி சேகர் ஒளிப்பதிவை ஓரளவிற்கு ரசிக்க முடிகிறது.

      இசை

      பாசில் இசையில் பாடல்கள் அனைத்தும் கேட்கும் ரகம்.

      ரேட்டிங்-2.5/5

      மை டியர் டாலி திரைவிமர்சனம் my dear dolly Movie review 
