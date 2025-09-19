என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      அரசனாக மோகன் லால்!.. கவனம் ஈர்க்கும் விருஷபா படத்தின் டீசர்!
      X

      அரசனாக மோகன் லால்!.. கவனம் ஈர்க்கும் 'விருஷபா' படத்தின் டீசர்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Sept 2025 2:30 AM IST (Updated: 19 Sept 2025 2:31 AM IST)
      • ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு மோகன்லால் நடித்த ஹிருதயபூர்வம் திரைப்படம் வெளியாகி மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
      • படத்தின் இசையை Sam CS மேற்கொண்டுள்ளார். Mohanlal Vrusshabha teaser நடிகர் மோகன்லால் டீசர் டீசர் வெளியீடு

      ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு மோகன்லால் நடித்த ஹிருதயபூர்வம் திரைப்படம் வெளியாகி மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

      இதனை தொடர்ந்து மோகன்லால் அடுத்ததாக விருஷபா என்ற திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளார்.

      இது ஒரு பான் இந்தியன் காவியமாக உருவாகி வருகிறது. மோகன்லால் உடன் ஷனயா கபூர், ஜாரா கான், ரோஷன் மேகா, ஸ்ரீகாந்த் மேகா, ரகினி துவேவிடி முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

      இப்படத்தை நந்தா கிஷோர் இயக்கியுள்ளார். மேலும் எக்தா ஆர் கபூர் (Balaji Telefilms), Connekkt Media, AVS Studios ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ளது. படத்தின் இசையை Sam CS மேற்கொண்டுள்ளார்.

      இந்நிலையில் படத்தின் டீசரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அரசர் கதாபாத்திரத்தில் மோகன்லால் நடித்துள்ளதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

      mohanlal Vrusshabha மோகன்லால் 
      Next Story
      ×
        X