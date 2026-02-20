Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      மீசைய முறுக்கு 2 டீசர் அப்டேட்
      X

      மீசைய முறுக்கு 2 டீசர் அப்டேட்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Feb 2026 1:56 PM IST
      மீசைய முறுக்கு 2 படத்தையும் சுந்தர் சி, குஷ்பு தயாரிக்கின்றனர்.

      "மீசைய முறுக்கு" திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகன், இயக்குநர் அவதாரம் எடுத்தவர் ஹிப் ஹாப் தமிழா ஆதி. ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற இந்தத் திரைப்படம் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு வெளியானது. சுந்தர் சி தயாரிப்பில் உருவான இந்தப் படத்தில் ஆத்மிகா, விவேக், ஆர்.ஜே. விக்னேஷ் காந்த் மற்றும் விஜயலட்சுமி முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து இருந்தனர்.

      கல்லூரி மாணவனின் கனவு, காதல், வாழ்க்கைப் போராட்டங்களை எளிமையாக சொல்லிய இந்தப் படம் இளைஞர்களிடம் மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. பின்னர் இந்தப் படம் கன்னடத்தில் ரீமேக் செய்யப்பட்டது. இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகமாக "மீசைய முறுக்கு 2" படத்தை எடுக்கப் போவதாக, மலேசியாவில் நடைபெற்ற இசை நிகழ்ச்சியில் ஹிப் ஹாப் ஆதி அறிவித்து இருந்தார்.

      மீசைய முறுக்கு படத்தை போன்றே இந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தையும் சுந்தர் சி, குஷ்பு தயாரிக்கின்றனர். இந்தப் படத்திற்கு கதை, திரைக்கதை, வசனம், எழுதி ஆதி இயக்குகிறார்.

      இந்த நிலையில், மீசைய முறுக்கு 2 படத்தின் ரிவீல் டீசர் இன்று மாலை வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹிப் ஹாப் ஆதி தமிழா இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடும் நிலையில், மீசைய முறுக்கு 2 படத்தின் ரிவீல் டீசர் இன்று வெளியிடப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

      HipHop Tamizha Sundar C மீசைய முறுக்கு 2 ஹிப்ஹாப் தமிழா சுந்தர் சி 
      Next Story
      ×
        X