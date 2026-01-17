Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      உங்களுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தின் மீது நம்பிக்கை இருக்கா?- வெளியானது மெஜந்தா டீசர்
      X

      உங்களுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தின் மீது நம்பிக்கை இருக்கா?- வெளியானது 'மெஜந்தா' டீசர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Jan 2026 1:28 PM IST
      • இப்படத்திற்கு தரண்குமார் இசையமைக்கிறார்.
      • ‘மெஜந்தா’ படத்தின் வெளியீட்டு தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை.

      சாந்தனு பாக்யராஜ்- அஞ்சலி நாயர் நடிக்கும் படம் 'மெஜந்தா'. பரத் மோகன் இயக்கும் இப்படத்தை பிராண்ட் பிளிட்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் சார்பில் டாக்டர் ஜேபி லீலாராம், ரேகா லீலாராம் மற்றும் ராஜு தயாரித்து வழங்குகின்றனர்.

      'மெஜந்தா' படத்தில் படவா கோபி, ஆர்.ஜே.ஆனந்தி, பக்ஸ் மற்றும் பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். பல்லு ஒளிப்பதிவு செய்யும் இப்படத்திற்கு தரண்குமார் இசையமைக்கிறார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பெரும்பகுதி சென்னையிலும், கோத்தகிரியிலும் படமாக்கப்பட்டுள்ளது.

      இந்நிலையில், 'மெஜந்தா' படத்தின் டீசர் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இந்த டீசரை ரசிகர்கள் இணையத்தில் வைரலாக்கி வருகின்றனர். இதனிடையே, 'மெஜந்தா' படத்தின் வெளியீட்டு தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை.



      Shanthnu anjali nair மெஜந்தா சாந்தனு அஞ்சலி நாயர் 
      Next Story
      ×
        X