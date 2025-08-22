Live
      மதராஸி செகண்ட் சிங்கிள் வழியிறேன் ப்ரோமோ ரிலீஸ்
      'மதராஸி' செகண்ட் சிங்கிள் 'வழியிறேன்' ப்ரோமோ ரிலீஸ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Aug 2025 7:16 PM IST
      • இப்படம் வருகிற செப்டம்பர் 5-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது.
      • இப்பாடலின் வரிகளை விக்னேஷ் சிவன் எழுத அனிருத் பாடியுள்ளார்.

      பிரபல இயக்குனர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயனின் 'மதராஸி' திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது. இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுடன் இணைந்து ருக்மிணி வசந்த், விக்ராந்த், வித்யூத் ஜம்வல், பிஜு மேனன், டான்சிங் ரோஸ் சபீர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

      இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசை அமைத்துள்ளார். இப்படம் வருகிற செப்டம்பர் 5-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது. இசை மற்றும் டிரெய்லரை வரும் ஆகஸ்ட் 24-ம் தேதி வெளியிட இருக்கிறது.

      இந்நிலையில் படத்தின் செகண்ட் சிங்கிளான வழியிறேன் பாடலின் ப்ரோமோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் பாடல் நாளை வெளியாகும் என அறிவித்துள்ளது. இப்பாடலின் வரிகளை விக்னேஷ் சிவன் எழுத அனிருத் பாடியுள்ளார்.

