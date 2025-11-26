என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      இசை வெளியீட்டு விழா இருக்கட்டும்.. ஜனநாயகன் டிரெய்லர் எப்போது?
      X

      இசை வெளியீட்டு விழா இருக்கட்டும்.. ஜனநாயகன் டிரெய்லர் எப்போது?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Nov 2025 4:12 AM IST
      பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பிரியாமணி, பாபி தியோல், கவுதம் வாசுதேவ் மேனன், நரேன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

      விஜய் நடிப்பில், ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் படம் ஜன நாயகன். இப்படம் அடுத்தாண்டு பொங்கலுக்கு திரைக்கு வருகிறது. இதில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பிரியாமணி, பாபி தியோல், கவுதம் வாசுதேவ் மேனன், நரேன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். அனிருத் படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.

      அரசியலால் விஜய் நடிக்கும் கடைசிப் படம் இது என்பதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் இதற்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. சமீபத்தில் இப்படத்தின் முதல் பாடலான "தளபதி கச்சேரி" வெளியாகி அவரது ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

      ரசிகர்களுக்கு ட்ரீட் கொடுக்கும் விதமாக படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா டிசம்பர் 27ம் தேதி மலேசியாவில் நடைபெறவுள்ள அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த சூழலில் ஜனநாயகன் டிரெய்லர் புத்தாண்டு தினமான ஜனவரி 1, 2026 இல் வெளியாகும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

      ஜன நாயகன் விஜய் Jana Nayagan vijay 
      Next Story
      ×
        X