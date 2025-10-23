என் மலர்tooltip icon
      கென் கருணாஸ் இயக்கி நடிக்கும் படத்தின் துவக்க விழாவில் பங்கேற்ற திரை பிரபலங்கள்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Oct 2025 9:38 PM IST
      • கென் கருணாஸ் இயக்கி நடிக்கும் படத்திற்கு ஜி.வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார்.
      • இந்த படத்தில் மொத்தம் 3 கதாநாயகிகள் நடிக்க இருக்கின்றனர்.

      2019 ஆம் ஆண்டு வெற்றி மாறன் இயக்கத்தில் வெளியான அசுரன் திரைப்படத்தில் தனுஷின் இளைய மகனாக நடித்து இருந்தார் கென் கருணாஸ். இவரது நடிப்பு பலராலும் பாராட்டு பெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து வாத்தி மற்றும் விடுதலை பாகம் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்து மக்களின் கவனத்தை பெற்றார்.

      தற்போது கென் கருணாஸ் இயக்குநர் அவதாரம் எடுத்துள்ளார். இவர் இயக்கும் படத்தில் இவரே கதாநாயகனாக நடிக்க இருக்கிறார். இது ஒரு பள்ளிக்கூட பின்னணியில் நடக்கும் கதைக்களமாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

      இப்படத்தில் மலையாள நடிகரான சுராஜ் வெஞ்சரமூடு மற்றும் தேவதர்ஷினி முக்கிய கதாபத்திரங்களிலும், அனிஸ்மா, மீனாட்சி தினேஷ், பிரியான்ஷி யாதவ் என மொத்தம் 3 கதாநாயகிகள் நடிக்க இருக்கின்றனர். இப்படத்திற்கு ஜி.வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார்.

      இந்நிலையில், இப்படத்தின் இன்று நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் இப்படத்தில் நடிக்கும் சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, தேவதர்ஷினி மற்றும் ஜி.வி பிரகாஷ் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

      மேலும், இந்த நிகழ்வில் இயக்குநர் வெற்றிமாறன் மற்றும் நடிகர்கள் கார்த்தி, விஷால், ஆர்.ஜெ.பாலாஜி ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

