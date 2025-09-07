என் மலர்
குட்டி வீரப்பன்.. லோக்கல் புஷ்பா - நாவலை தழுவி பிருத்விராஜ் நடித்த புதிய படத்தின் டீசர்!
- விலாயத் புத்தா தமிழ் டீசரில், 'குட்டி வீரப்பன்', 'புஷ்பா இன்டர்நேஷ்னல், நான் லோக்கல்' வசனங்கள் கவனம் ஈர்க்கின்றன.
மலையாள சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் பிருத்விராஜ் நடித்துள்ள 'விலாயாத் புத்தா' படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
ஜெயன் நம்பியார் இயக்கியுள்ள இந்த படத்துக்கு ஜேக்ஸ் பிஜோய் இசையமைத்துள்ளார்.
மலையாள எழுத்தாளர் ஜி.ஆர்.இந்துகோபன் எழுதிய 'விலயாத் புத்தா' என்ற நாவலை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
புஷ்பா பட பாணியில் சந்தன மரக் கட்டை கடத்தலை மையமாக கொண்டு கதைக்களம் நகர்கிறது.
விலாயத் புத்தா தமிழ் டீசரில், 'குட்டி வீரப்பன்', 'புஷ்பா இன்டர்நேஷ்னல், நான் லோக்கல்' என்ற வசனங்கள் கவனம் ஈர்க்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன.
