Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      கிச்சா சுதீப் நடிக்கும் மார்க்- First Single வெளியாகும் தேதி அறிவிப்பு
      X

      கிச்சா சுதீப் நடிக்கும் "மார்க்"- First Single வெளியாகும் தேதி அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Sept 2025 7:24 PM IST
      மார்க் வருகிற கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையில் வெளியாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      கன்னட திரையுலகின் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் கிச்சா சுதீப். அவர் நடித்த முதல் படம் கிச்சா. அதனால் அவரை அவரது ரசிகர்கள் கிச்சா சுதீப் என அழைக்கிறார்கள். இவர் நடிகர் விஜய்யின் புலி, ஈ ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார்.

      இவரது நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான மேக்ஸ் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. இப்படத்தை விஜய் கார்த்திகேயா இயக்கினார்.

      இந்நிலையில் கிச்சா மீண்டும் விஜய் கார்த்திகேயா இயக்கத்தில் புதிய படம் ஒன்றில் நடித்து வருகிறார். இது கிச்சா சுதீப்பின் 47- வது திரைப்படமாகும். இந்த படத்திற்கு தற்காலிகமாக கே47' என பெயரிடப்பட்டது.

      சமீபத்தில், நடிகர் கிச்சா சுதீப்பின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு படத்தின் பர்ஸ்ட்லுக் டைட்டிலை வெளியிட்டது. அதில், இப்படத்திற்கு மார்க் என்ற டைட்டில் வைக்கப்பட்டது.

      மேலும், இப்படம் வருகிற கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையில் வெளியாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், மார்க் படத்தின் முதல் சிங்கிள் வெளியாகும் தேதியை படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

      அதன்படி, வரும் அக்டோபர் மாதம் 6ம் தேதி அன்று முதல் பாடலின் லிரிக்கல் வீடியோ வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      kicha sudeep First single song lyrical video கிச்சா சுதீப் MARK நடிகர் சுதீப் முதல் பாடல் 
      Next Story
      ×
        X