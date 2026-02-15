என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
சினிமாவில் அறிமுகமான குஷ்பு மகள் அவந்திகா
நட்சத்திர தம்பதிகளான சுந்தர்.சி- குஷ்பு தம்பதியரின் மகள் அவந்திகா சினிமாவில் அறிமுகமாகி இருக்கிறார். 'ஆரம்பம்' என்ற மலையாள படத்தில் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகி உள்ள அவந்திகா நடிக்கும் படத்தின் பூஜை திரிசூரில் நடந்தது.
படத்தில் சரிதா, அல்தாப் சலீம், இந்திரன்ஸ் விஜயராகவன், கலாபவன் ஷாஜோன் உள்பட பலர் நடிக்கின்றனர். படத்தை சுஜேஷ் இயக்குகிறார். இந்த படம் தமிழிலும் வெளியாகிறது. அவந்திகா சில மாதங்களுக்கு முன்பு நகைக்கடை விளம்பரத்தில் நடித்திருந்தார்.
மகள் நடித்ததை பற்றி குஷ்பு உணர்வுபூர்வமாக பதிவிட்டிருந்தார். தொடர்ந்து இப்போது அவந்திகா சினிமாவில் அறிமுகமாகி உள்ளார். குஷ்பு இளைய மகள் அவந்திகா மணிரத்னத்திடம் உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
