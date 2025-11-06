Live
      சினிமா செய்திகள்

      Lets Begin... ஜனநாயகன் படத்தின் புதிய போஸ்டரை வெளியிட்ட படக்குழு!
      Let's Begin... 'ஜனநாயகன்' படத்தின் புதிய போஸ்டரை வெளியிட்ட படக்குழு!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Nov 2025 4:37 PM IST (Updated: 6 Nov 2025 5:03 PM IST)
      • ஜனநாயகன் படம் குறித்து மக்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்ப்பார்ப்பு இருக்கிறது
      • இப்படத்திற்கு பின்பு முழுநேர அரசியலில் விஜய் ஈடுபடபோவதாக கூறப்படுகிறது.

      எச். வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து முடித்துள்ள திரைப்படம் 'ஜன நாயகன்'. இப்படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், மமிதா பைஜூ, பிரியாமணி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

      இத்திரைப்படம் குறித்து மக்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்ப்பார்ப்பு இருக்கிறது. ஏனென்றால் இப்படமே நடிகர் விஜய் நடிக்கும் கடைசி திரைப்படமாக இருக்கும் எனவும் அதற்கு பின் முழுநேர அரசியலில் விஜய் ஈடுபடபோவதாக கூறப்படுகிறது.

      மேலும் இப்படம் அடுத்த ஆண்டு பொங்கலை முன்னிட்டு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 9-ந்தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து உள்ளது.

      இந்த நிலையில், 'ஜன நாயகன்' படத்தின் புதிய போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இதனால் ஜனநாயகம் அப்டேட் கேட்டு கொண்டிருந்த விஜய் ரசிகர்கள் அடைந்துள்ளனர்.

      Jana Nayagan vijay ஜன நாயகன் விஜய் 
