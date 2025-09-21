என் மலர்
இட்லி கடை படம் மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் வாழ்க்கை வரலாறா? - இணையத்தில் பரவும் புகைப்படம்
- நேற்று கோவையில் உள்ள மாலில் இட்லி கடை படத்தின் டிரைலர் வெளியானது
- இந்த விழாவில் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
தனுஷ் இயக்கத்தில் 4-வது படமாக 'இட்லி கடை' உருவாகியுள்ளது. இது தனுஷ் நடிக்கும் 52-வது திரைப்படமாகும்.
தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தினை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. அக்டோபர் 1-ம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகிறது.
நேற்று கோவையில் உள்ள ப்ரோஸோன் மாலில் நடைபெற்று வரும் நிகழ்ச்சியில் இட்லி கடை படத்தின் டிரெய்லர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்தின் டிரெய்லர் இணையத்தில் வெளியான நிலையில், இப்படத்தின் கதை மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் வாழ்க்கை வரலாறு போல உள்ளது என்று நெட்டிசன்கள் கிண்டலடித்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக டிரெய்லரில் தனுஷ் இருக்கும் புகைப்படங்களோடு மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் புகைப்படங்களை இணைத்து இணையத்தில் நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டது வைரலாகி வருகிறது.
