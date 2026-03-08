என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
#Dubai போக வழி சொல்லுங்க... நடிகர் பார்த்திபன் வெளியிட்ட க்யூட் வீடியோ!
- பிரபுதேவாவுடன் இணைந்து அந்த சிறுவர்கள் வெளியிட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலானது.
- சாய் அபயங்கரின் பவழ மல்லி பாடலின் ப்ரோமோவிலும் அந்த சிறுவர்கள் நடித்திருந்திருந்தனர்.
இன்ஸ்டாகிராமில் நான் உங்கள் தேவா என்று பேச தொடங்கி 2 சிறுவர்கள் வைரலானார்கள். தற்போது இந்த சிறுவர்கள் பல திரை பிரபலங்களோடு இணைந்து ரீல்ஸ் வீடியோ வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.
அண்மையில் பிரபுதேவாவுடன் இணைந்து அந்த சிறுவர்கள் வெளியிட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலானது. மேலும், சாய் அபயங்கரின் பவழ மல்லி பாடலின் ப்ரோமோவிலும் அந்த சிறுவர்கள் நடித்திருந்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், நடிகர் பார்த்திபனுடன் இணைந்து அந்த சிறுவர்கள் ரீல்ஸ் வீடியோ எடுத்துள்ளனர். இதை பார்த்திபன் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில் துபாய்க்கு செல்ல பார்த்திபனிடம் சிறுவர்கள் வழி கேட்கின்றனர். அதற்கு அவர் வெற்றிக்கொடி கட்டு பட பணியில் பதில் கூறுகிறார். இந்த வீடியோ நெட்டிசன்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.
