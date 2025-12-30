Live
      கவுதம் கார்த்திக் நடிக்கும் ரூட் படத்தின் புதிய அறிவிப்பு நாளை வெளியாகிறது
      கவுதம் கார்த்திக் நடிக்கும் ரூட் படத்தின் புதிய அறிவிப்பு நாளை வெளியாகிறது

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்30 Dec 2025 8:27 PM IST
      படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து, கவுதம் கார்த்திக் டப்பிங் பணியை முடித்துள்ளார்.

      நடிகர் கவுதம் ராம் கார்த்திக் நடிப்பில் வெளியாக இருக்கும் படம் 'ரூட் - ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் டைம்'. ரஜினிகாந்தின் 'கோச்சடையான்' படத்தில் இணை இயக்குநராகப் பணியாற்றிய சூரியபிரதாப் இப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகி உள்ளார். இப்படத்தில் நடிகை அபர்சக்தி குரானா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து உள்ளார். நடிகை பவ்யா திரிகா, கவுதம் ராம் கார்த்திக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார்.

      இப்படத்தில் ஒய்.ஜி. மகேந்திரன், பாவ்னி ரெட்டி, லிங்கா, ஆர்.ஜே.ஆனந்தி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். அறிவியல் கற்பனையும், உணர்ச்சியைப் பிணைந்து கலந்த ஒரு வித்தியாசமான கிரைம் திரில்லராக இப்படம் உருவாகி உள்ளது. சென்னை மற்றும் பிற முக்கிய இடங்களில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது.

      இதனிடையே, கடந்த அக்டோபர் மாதம் படிப்பிடிப்பு நிறைவடைந்த நிலையில், படத்தின் போஸ்ட் புரொடக்ஷன் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கிடையே நடிகர் கவுதம் ராம் கார்த்திக் 'ரூட்' படத்தின் டப்பிங் பணியை நிறைவு செய்துள்ளார்.

      இந்த நிலையில் படத்தின் புதிய அறிவிப்பு நாளை வெளியாகும் என படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டுள்ளது.

