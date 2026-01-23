என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
சிறை முதல் தேரே இஷ்க் மெயின் வரை.. இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்
தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, ஆங்கிலம் என பல்வேறு மொழிப்படங்கள் மற்றும் வெப் சிரீஸ்களை இந்த வாரம் வெளியிடுகிறது இந்திய ஓடிடி தளங்கள். அந்த வகையில் இந்த வாரம் எந்தெந்த ஓடிடிகளில் வெளியாகிறது என்பது குறித்து பார்ப்போம்..
சிறை (Sirai)- விக்ரம் பிரபு நடித்துள்ள இந்த விறுவிறுப்பான போலீஸ் த்ரில்லர் திரைப்படம் இன்று முதல் ஜீ5-ல் தமிழில் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படுகிறது.
மார்க் (Mark)- கிச்சா சுதீப் நடித்த இந்த அதிரடி ஆக்ஷன் த்ரில்லர் திரைப்படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் இந்தி ஆகிய 5 மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது.
45- சிவராஜ்குமார், உபேந்திரா மற்றும் ராஜ் பி ஷெட்டி நடித்த இந்த கன்னட பேண்டஸி ஆக்ஷன் திரைப்படம் இன்று ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது. ஆன்மீகம் மற்றும் கர்மா சார்ந்த கதையம்சம் கொண்ட திரைப்படம்.
தேரே இஷ்க் மேன் (Tere Ishk Mein)- தனுஷ் மற்றும் கிருத்தி சனோன் நடித்த இந்தித் திரைப்படம் இன்று முதல் தமிழ், இந்தி மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் நெட்ப்ளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது. இது 'ராஞ்சனா' (Raanjhanaa) பாணியில் ஒரு உணர்ச்சிகரமான காதல் கதை.
The Smashing Machine- டுவைன் ஜான்சன் (The Rock) நடித்த, எம்.எம்.ஏ (MMA) வீரர் மார்க் கெரின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்ட படம் இன்று முதல் HBO Max ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
ஏ நைட் ஆஃப் தி செவன் கிங்டம்ஸ் (A Knight of the Seven Kingdoms) - 'கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்' கதையின் முற்பகுதியான இது, கடந்த ஜனவரி 19 அன்று ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியானது. இதன் புதிய எபிசோட்கள் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் வெளியாகும்.
வின்சென்ட் மஸ்ட் டை (Vincent Must Die)- ஆங்கிலத் த்ரில்லர் திரைப்படமான வின்சென்ட் மஸ்ட் டை ப்ரைம் வீடியோ ஓட்டி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
தி ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ்: சேப்டர் 2 (The Strangers: Chapter 2)- திகில் பட வரிசையான இதன் இரண்டாம் பாகம் தற்போது ஸ்டார்ஸ் தளத்தில் ஸ்ட்ரீமிங் ஆகிறது.