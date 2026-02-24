என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
ரஜினிகாந்த் திரைப்படத்தின் அப்டேட் கொடுத்த சிபி சக்ரவர்த்தி
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பில் அறிமுக இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் "தாய் கிழவி." ராதிகா சரத்குமார் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள தாய் கிழவி திரைப்படம் வருகிற 27ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இதையொட்டி இந்தப் படத்தின் பிரீ-ரிலீஸ் நிகழ்வு சமீபத்தில் நடைபெற்றது.
இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய இயக்குநர் சிபி சக்ரவர்த்தி, "சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் படம் (தலைவர் 173) ஏப்ரல் மாத மத்தியில் தொடங்கும். நான் ஒரு கிராமத்திலிருந்து வருகிறேன், சிவகார்த்திகேயன் போன்ற ஒரு ஹீரோவை இயக்குவது ஒரு கனவாக இருந்தது. நான் முதலில் அவரிடம் ஒரு கதையைச் சொன்னபோது, அவர் அதை நிராகரித்தார். பின்னர் நான் பல ஹீரோக்களை அணுகி இறுதியில் அவரிடம் திரும்பினேன்.
இந்த முறை அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். அப்போதிருந்து, அவர் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆதரவாக இருந்து வருகிறார். எதிர்மறையான கட்டங்களில் கூட, அவர் என்னுடன் நின்றார். கடந்த டிசம்பரில் நான் "தாய்கிழவி" படத்தை பார்த்தேன், ஒரு விஷயம் என்னைத் தாக்கியது. இது ஒரு அற்புதமான படம், இயக்குநர் சிவா அதை மிகவும் எளிதாக கையாண்டுள்ளார்.
ஒரு வலுவான கிராமப்புறக் கதை வந்து சிறிது காலம் ஆகிவிட்டது, இது நிச்சயமாக அந்த ஒன்றாக இருக்கும். ராதிகா மேடம் தான் அந்த பெண் கமல்ஹாசன். இதற்காக அவர் நிச்சயமாக தேசிய விருதை வெல்வார்," என்றார்.