Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      Devara 2 அப்டேட் - போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்த படக்குழு
      X

      Devara 2 அப்டேட் - போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்த படக்குழு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Sept 2025 4:41 PM IST
      • தேவரா படம் முதல் நாளிலேயே ரூ.172 கோடி வசூலை பெற்றது.
      • உலகம் முழுவதும் தேவரா படம் 500 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்தது.

      ஜூனியர் என்.டி.ஆர். நடிப்பில் கடந்தாண்டு செப்டம்பர் மாதம் திரைக்கு வந்த தேவரா படம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது.

      இப்படத்தில் ஜூனியர் என்.டி.ஆருக்கு ஜோடியாக ஜான்விகபூர் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் மூலம் தான் தென்னிந்திய திரை உலகில் ஜான்வி கபூர் முதல் முறையாக அறிமுகமானார்.

      தேவரா படம் முதல் நாளிலேயே ரூ.172 கோடி வசூலை பெற்றது. மூன்று நாட்களில் 307 கோடி ரூபாயை வசூலித்து சாதனை படைத்தது. உலகம் முழுவதும் இப்படம் 500 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்தது.

      இந்நிலையில், தேவரா படம் வெளியாகி ஓராண்டு நிறைவடைந்த நிலையில், தேவரா 2 படத்தின் அறிவிப்பை போஸ்டர் வெளியிட்டு படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

      அனிருத் ஜான்வி கபூர் ஜுனியர் என்.டி.ஆர் Anirudh Janhvi Kapoor Jr. NTR devara தேவரா 
      Next Story
      ×
        X