என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
மதுராவில் புத்தாண்டு நிகழ்ச்சி ரத்து: டிரெண்டிங்கான சன்னி லியோன்
- மதுராவில் சன்னி லியோனின் புத்தாண்டு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
- ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அங்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.
லக்னோ:
இந்தியா மட்டுமின்றி உலக நாடுகள் அனைத்தும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. பல இடங்களில் சினிமா, விளையாட்டு பிரபலங்கள் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொள்கின்றனர். இந்த நிகழ்ச்சிக்கான முன்பதிவு பணிகளும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
இதற்கிடையே, உத்தர பிரதேச மாநிலம் மதுராவில் சன்னி லியோனின் புத்தாண்டு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அங்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனால் பாலிவுட் நடிகையும் மாடலுமான சன்னி லியோன் கலந்து கொள்ள இருந்த புத்தாண்டு நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது
மதுரா ஒரு புனித நகரம். இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளை நகரத்தில் அனுமதிக்க முடியாது என மாவட்ட கலெக்டரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. எதிர்ப்பு வலுத்ததை அடுத்து, நிகழ்வை ரத்துசெய்ய ஏற்பாட்டாளர்கள் முடிவுசெய்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், புத்தாண்டு நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு ஆதரவு தெரிவித்தும், எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் வலைதளங்களில் கருத்துகளைப் பதிவிட்டு வருகின்றனர். இதனால் #SunnyLeone என்ற ஹேஷ் டேக் டிரெண்டிங்காகி வருகிறது.