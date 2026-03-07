Live
      #Santa20 சந்தானம் நடிக்கும் புதிய படத்தின் பூஜை க்ளிக்ஸ்!
      #Santa20 சந்தானம் நடிக்கும் புதிய படத்தின் பூஜை க்ளிக்ஸ்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 March 2026 10:58 AM IST
      சந்தானத்திற்கு ஜோடியாக கோபிகா ரமேஷ் நடிக்கிறார்.

      திரைத்துறையில் காமெடி நடிகராக அறிமுகமாகி கதாநாயகனாக வலம் வருபவர் சந்தானம். சமீபத்தில் இவர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படங்கள் விமர்சன ரீதியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. மேலும், சந்தானம் நடிகர் சிலம்பரசனின் 49-வது படத்தில் மீண்டும் காமெடியனாக நடிக்கிறார்.

      இந்த நிலையில் இயக்குநர் சுதமான் கிருஷ்ணா எழுதி, இயக்கும் புதிய படத்தில் சந்தானம் நடிக்கிறார். இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக கோபிகா ரமேஷ் நடிக்கிறார். மேலும் இந்த படத்தில் ஜென்சன் திவாகர், ரெடின் கிங்ஸ்லி, ஜார்ஜ் மரியான் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். இந்தப் படத்திற்கு நிவாஸ் கே. பிரசன்னா இசையமைக்கிறார்.

      K7 ஸ்டூடியோஸ் சார்பில் விஜய் கே செல்லையா மற்றும் வீனஸ் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சார்பில் கே.ஜே. கணேஷ் தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்தப் படம் டைம் லூப் சார்ந்த த்ரில்லர் கதையம்சம் கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில், இந்த படத்தின் பூஜை படங்களை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

