      BOMB:அர்ஜுன் தாஸ் நடிக்கும் கதாப்பாத்திர போஸ்டர் வெளியீடு!
      BOMB:அர்ஜுன் தாஸ் நடிக்கும் கதாப்பாத்திர போஸ்டர் வெளியீடு!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Sept 2025 8:42 PM IST
      அர்ஜுன் தாஸ் கதாநாயகனாக நடிக்க ஷிவாத்மிகா ராஜசேகர் அவருக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார்.

      சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் படத்தை இயக்கிய விஷால் வெங்கட் அடுத்ததாக பாம் (BOMB) என்று திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். திரைப்படம் நாளை வெளியாக இருக்கிறது.

      இப்படத்தில், அர்ஜுன் தாஸ் கதாநாயகனாக நடிக்க ஷிவாத்மிகா ராஜசேகர் அவருக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார்.

      இவர்களுடன், காளி வெங்கட், நாசர், அபிராமி, சிங்கம்புலி, பாலசரவணன், டிஎஸ்கே, பூவையார், சில்வென்ஸ்டன் ஆகியோர் முக்கிய துணை வேடங்களில் நடிக்கின்றனர். மணி முத்து என்ற கதாப்பாத்திரத்தில் அர்ஜுன் தாஸ் நடித்துள்ளார். இதனை படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.

      இப்படத்திற்கு டி. இமான் இசையமைத்துள்ளார். ராஜ்குமார் ஒளிப்பதிவு, படத்தொகுப்பை பிரசன்னா செய்துள்ளார்.

      arjun das kaali venkat Bomb அர்ஜுன் தாஸ் காளி வெங்கட் பாம்ப் 
