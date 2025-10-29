Live
      பைசன் படத்தை பாராட்டிய இயக்குநர் மணிரத்னம்- நன்றி தெரிவித்த மாரி செல்வராஜ்
      'பைசன்' படத்தை பாராட்டிய இயக்குநர் மணிரத்னம்- நன்றி தெரிவித்த மாரி செல்வராஜ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Oct 2025 10:10 AM IST
      • படம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு.
      • உன் படைப்பை பார்த்து பெருமைப்படுகிறேன்.

      மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் வெளியான படம் 'பைசன்'. இப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. மேலும் வசூல் குவித்து வருகிறது.

      இதனிடையே, இப்படத்தை பார்த்த பிரபலங்கள் பலரும் படக்குழுவினரை பாராட்டி வருகின்றனர்.

      அந்த வகையில் 'பைசன்' படத்தை பார்த்த இயக்குநர் மணிரத்னம், இப்போ தான் படம் பார்த்தேன் மாரி. படம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நீங்க தான் பைசன். உன் படைப்பை பார்த்து பெருமைப்படுகிறேன். இதை தொடர்ந்து செய். உன் குரல் தான் முக்கியம் என பாராட்டினார்.

      இதையடுத்து இயக்குநர் மணிரத்னத்திற்கு நன்றி தெரிவித்து மாரிசெல்வராஜ் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

      பரியேறும் பெருமாளிலிருந்து என் படைப்புகள் அத்தனையையும் பார்த்து கவனித்து பாராட்டி என்னை ஊக்கப்படுத்தும் உங்கள் அத்தனை வார்த்தைகளுக்கும் என் நன்றியும் பேரன்பும் எப்போதும் சார்... என்று கூறியுள்ளார்.



      mari selvaraj Bison Dhruv Vikram maniratnam மாரி செல்வராஜ் பைசன் மணிரத்னம் துருவ் விக்ரம் 
