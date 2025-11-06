என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
அடி அலையே.. சிவகார்த்திகேயன்-ஸ்ரீலீலாவின் 'பராசக்தி' காதல் பாடல்!
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயனின் 25-வது படம் உருவாகி வருகிறது.
பராசக்தி என பெயரிடப்பட்ட இந்த படத்தை ஆகாஷ் பாஸ்கரனின் Dawn Pictures தயாரித்துள்ளது.
படத்தில் அதர்வா, ரவி மோகன் மற்றும் பசில் ஜோசஃப் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். நாயகியாக ஸ்ரீலீலா நடித்திருக்கிறார்.
படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார். சுமார் ரூ.150 கோடி பட்ஜெட்டில் இந்த படம் உருவாகி உள்ளது.
படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்த நிலையில், போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
அடுத்தாண்டு பொங்கல் விடுமுறையையொட்டி அடுத்தாண்டு ஜனவரி 14 இல் ஜனநாயகனுக்கு போட்டியாக இப்படம் திரைக்கு வருகிறது.
பராசக்தி முதல் பாடலின் ப்ரொமோ அண்மையில் வெளியாகியிருந்த நிலையில் முதல் பாடலான 'அடி அலையே' முழுமையாக இன்று மாலை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
சான் ரோல்டன், தீ குரலில் ஏகாதசி வரிகளில் ஜிவி பிரகாஷ் இசையில் சிவகார்த்திகயேன் - ஸ்ரீலீலா இடையேயான காதல் பாடலாக இது உருவாகி உள்ளது.