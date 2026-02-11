Live
      பட்டப்படிப்பை முடித்து டாக்டர் ஆனார் நடிகை ஸ்ரீலீலா!
      பட்டப்படிப்பை முடித்து டாக்டர் ஆனார் நடிகை ஸ்ரீலீலா!

      11 Feb 2026 5:39 PM IST
      தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகையான ஸ்ரீலீலா, தமிழில் சிவகார்த்திகேயன் ஜோடியாக 'பராசக்தி' படத்தில் நடித்து கவனம் ஈர்த்தார். தற்போது ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிக்கும் புதிய படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

      இந்நிலையில், நடிகை ஸ்ரீலீலா மருத்துவருக்கான பட்டப்படிப்பை முடித்துள்ளார். ஸ்ரீலீலா டாக்டர் படிப்பை முடித்து பட்டம் பெற்ற புகைப்படம் இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

      நடிகை ஸ்ரீலீலா சினிமா துறையில் மட்டுமன்றி கல்வியிலும் கலக்குவதாக ரசிகர்கள் வாழ்த்து மழை பொழிந்து வருகின்றனர்.

