      பந்தயக் களத்தில் Ak-வை சந்தித்த மஞ்சு வாரியர்
      பந்தயக் களத்தில் Ak-வை சந்தித்த மஞ்சு வாரியர்

      22 Feb 2026 4:42 PM IST
      அஜித் குமாரை சந்தித்தது குறித்து பதிவிட்டுள்ளார்.

      திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரம், ரேசர் என பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் அஜித் குமார். திரைத்துறை கடந்து, தற்போது கார் ரேசிங்கில் பங்கேற்று வருகிறார். துபாயில் நடைபெறும் ஆசிய லீ மேன்ஸ் தொடரில் பங்கேற்றுள்ள ரேசர் அஜித் குமாரை திரைப்பிரபலங்கள் நேரில் சந்தித்து கார் ரேசிங்கில் பங்கேற்று வருவதற்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

      இந்த வரிசையில், நடிகை மஞ்சு வாரியர் ரேசர் அஜித் குமாரை துபாயில் சந்தித்துள்ளார். கார் பந்தயக் களத்தில் அஜித் குமாரை சந்தித்தது குறித்து அவர் இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

      அதில், ``AK சார், உள்ளத்தில் எரியும் ஆர்வத்தை எப்படி தேடிப் பின்தொடர வேண்டும் என்பதை கற்றுக் கொடுத்ததற்கு நன்றி. மேலும், உங்கள் ரேசிங் பிட்டில் எங்களை அன்புடன் வரவேற்று, நேரில் த்ரில்லிங் ரேசை பார்க்க வைத்ததற்கு மனமார்ந்த நன்றி. அது ஒரு அருமையான அனுபவம்,'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.



