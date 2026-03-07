என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
#AaranyaKaandam | ஆரண்ய காண்டம் ரீ ரிலீஸ் அப்டேட்
தமிழ் திரையுலகின் குறிப்பிடத்தக்க இயக்குநர்களில் ஒருவர் தியாகராஜன் குமாரராஜா. ஆரண்ய காண்டம், சூப்பர் டீலக்ஸ் மற்றும் மாடர்ன் லவ் சென்னை (நினைவோ ஒரு பறவை) உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கியுள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் தியாகராஜன் குமாரராஜா "பாக்கெட் நாவல்" படத்தை இயக்கி வருகிறார்.
இந்த நிலையில், தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டு வெளியான "ஆரண்ய காண்டம்" திரைப்படம் மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் ஆகிறது. ஆரண்ய காண்டம் திரைப்படம் வருகிற 13-ஆம் தேதி மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் ஆவதை திங்க் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. மேலும், இது குறித்த போஸ்டரையும் வெளியிட்டுள்ளது.
இயக்குநர் தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கித்தில் வெளியான முதல் திரைப்படமான "ஆரண்ய காண்டம்" பல விருதுகளை வென்று குவித்தது. இந்தப் படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்திருந்தார். வெளியீட்டின் போது வெற்றி பெறாமல், பின்னர் மக்களால் கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், தற்போது இந்தப் படத்தின் ரீ-ரிலீஸ் அறிவிப்பு ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.