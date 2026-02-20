Live
      பாக்கெட் நாவல் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்... தியாகராஜன் குமாரராஜாவின் அடுத்த சம்பவம்
      "பாக்கெட் நாவல்" படப்பிடிப்பு தொடக்கம்... தியாகராஜன் குமாரராஜாவின் அடுத்த சம்பவம்

      பாக்கெட் நாவல் படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைக்கிறார்.

      தமிழ் திரையுலகின் குறிப்பிடத்தக்க இயக்குநர்களில் ஒருவர் தியாகராஜன் குமாரராஜா. ஆரண்ய காண்டம், சூப்பர் டீலக்ஸ் மற்றும் மாடர்ன் லவ் சென்னை (நினைவோ ஒரு பறவை) உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கியுள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் தியாகராஜன் குமாரராஜா "பாக்கெட் நாவல்" படத்தை இயக்குகிறார்.

      இந்தப் படத்தின மூலம் இயக்குநர் தியாகராஜன் குமாரராஜா மற்றும் விஜய் சேதுபதி மீண்டும் இணைகின்றனர். சூப்பர் டீலர்க்ஸ் திரைப்படத்திற்கு பிறகு இருவரும் இந்தப் படத்தில் இணைவது ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்தப் படத்தில் விஜய் சேதுபதிக்கு ஜோடியாக மாளவிகா மோகனன் நடிக்கிறார்.

      இந்தப் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் சமீபத்தில் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றது. இந்த நிலையில், இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இளையராஜா இசையில் உருவாகி வரும் இப்படத்தை இந்தாண்டு இறுதியில் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது.

