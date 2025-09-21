என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
இட்லி கடை பட நிகழ்ச்சியில் திடீரென மேடையில் ஏறிய ரசிகர் - தனுஷ் செய்த நெகிழ்ச்சி செயல்
தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் இட்லி கடை படம் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது. இதில் நித்யா மேனன், சத்யராஜ் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை படத்தின் இசை வெளியீடு விழா நடைபெற்றது.
நேற்று கோவையில் உள்ள மாலில் இப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது. இந்த விழாவில் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த விழாவில் நடிகர் தனுஷ் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போதே பாதுகாப்பை மீறி ரசிகர் ஒருவர் மேடையில் ஏறி தனுஷை கட்டிபிடித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
அப்போது 'ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ..' என ரசிகர் வைத்த கோரிக்கையை ஏற்று தனுஷ்அவருடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார் . பின்னர், பவுன்சர்கள் அந்த ரசிகரை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினர். இதனால் நிகழ்ச்சியில் சிறுதிநேரம் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
