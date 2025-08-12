என் மலர்
66 years of Kamal Haasan: உலக நாயகனின் சகாப்தம்!
- இந்திய திரைத்துறையின் பெருமை, பன்முகத் திறமை கொண்ட கலைஞன் கமல்ஹாசன்
- பல மொழிகளில் 200-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.
இந்திய திரைத்துறையின் பெருமை, பன்முகத் திறமை கொண்ட கலைஞன் கமல்ஹாசன், தனது சிறப்பான சினிமா பயணத்தின் 66ஆம் ஆண்டை எட்டியுள்ளார். 1960 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 12 அன்று வெளியான 'களத்தூர் கண்ணம்மா' திரைப்படத்தில் ஐந்து வயது குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான கமல், அதில் பெற்ற தேசிய விருதே அவரது அசாதாரணமான கலைப் பயணத்துக்கு முதல் படியாக அமைந்தது.
கடந்த ஆறு தசாப்தங்களில் கமல்ஹாசன் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி, பெங்காலி என பல மொழிகளில் 200-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். 'நாயகன்', 'அபூர்வ சகோதரர்கள்', 'மூன்றாம் பிறை', 'தேவராகன்', 'இந்தியன்' போன்ற பல படங்கள் இந்திய சினிமாவின் வரலாற்றில் இடம்பிடித்துள்ளன.
நடிகராக மட்டுமல்லாமல், இயக்குநர், தயாரிப்பாளர், திரைக்கதை ஆசிரியர், பாடகர், நடனக் கலைஞர் என பல துறைகளிலும் தனது திறமையை நிரூபித்துள்ளார். சமூக மற்றும் அரசியல் கருத்துக்களைத் தைரியமாக தனது படைப்புகளின் வழியாக வெளிப்படுத்தியவர்.
சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருது மூன்றுமுறை, சிறந்த படத்திற்கான தேசிய விருது, 19 ஃபிலிம்ஃபேர் விருதுகள் உள்ளிட்ட அங்கீகாரங்களைப் பெற்றுள்ளார். இந்திய சினிமாவின் மிக உயரிய அங்கீகாரமான தாதாசாகேப் பால்கே விருதிற்கும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளார்.
சமூக வலைத்தளங்களில் '#66YearsOfKamalHaasan' என்கிற ஹேஷ்டேக் மூலம் உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்கள் வாழ்த்துகளை பொழிந்து கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்தச் சாதனை, கமல்ஹாசன் என்ற கலைஞன் சினிமாவுக்கு அளித்திருக்கும் அளப்பரிய பங்களிப்பின் சின்னமாகும்.
66 ஆண்டுகளாக திரையுலகில் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கும் கமல்ஹாசன், இன்று கூட தனது படைப்பாற்றல், உழைப்பு, மற்றும் புதுமைத் தேடலால் புதிய தலைமுறையையும் கவர்ந்து வருகிறார். அவரின் பயணம், இந்திய சினிமாவின் வரலாற்றில் என்றும் அழியாத அத்தியாயமாக திகழும்.