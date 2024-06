'கல்கி 2898 AD' படத்தின் 'பைரவா' பாடல் வெளியானது

இந்தியத் திரையுலகமே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் சயின்ஸ் பிக்சன் திரைப்படமான 'கல்கி 2898 கி.பி' படம் வரும் ஜூன் 27, 2024 அன்று திரைக்கு வருகிறது.

இந்த படத்தில் அமிதாப் பச்சன், கமல்ஹாசன், பிரபாஸ், தீபிகா படுகோன் மற்றும் திஷா பதானி உள்ளிட்ட இந்தியாவின் முன்னணி நட்சத்திரங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

'கல்கி 2898 AD' படத்தை நாக் அஷ்வின் இயக்கியுள்ளார், வைஜெயந்தி மூவிஸ் தயாரித்துள்ளது. ஒரு பன்மொழி படைப்பாக, புராணக்கதைகளால் ஈர்க்கப்பட்ட, எதிர்காலத்தில் நடக்கும் அறிவியல் புனைகதை வகையில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது.

படம் திரைக்கு வருவதையொட்டி படக்குழுவினர், புரமோசன் பணிகளை மிகப்பிரம்மாண்டமாக துவங்கியுள்ளனர்.

இந்நிலையில், கல்கி 2898 கி.பி திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பைரவா பாலின் ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது.

இந்நிலையில் பைரவா முழு பாடல் வெளியானது. இதை தொடர்ந்து இதன் முழு வீடியோ பாடல் நாளை காலை 11 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது

The wait is almost over for the #BhairavaAnthem. Just a little longer, and you can enjoy it.

In the meantime, listen to it on your favourite music streaming platforms!#Prabhas x @diljitdosanjh

Full Video Song out Tomorrow at 11 AM.#Kalki2898AD @SrBachchan @ikamalhaasan… pic.twitter.com/EA1qWh2AgT