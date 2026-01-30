என் மலர்
கார்
எக்கச்சக்க அம்சங்களுடன் ஃபுல் சைஸ் எஸ்யூவி அறிமுகம் செய்த ஃபோக்ஸ்வேகன்..!
- இந்த என்ஜினுடன் 7 ஸ்பீடு DSG ஆட்டோமடிக் கியர்பாக்ஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- உட்புறம் பெரிய 15-இன்ச் மிதக்கும் தொடுதிரை இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம், ஃபுல் டிஜிட்டல் கேபின் கொண்டுள்ளது.
ஃபோக்ஸ்வாகன் இந்தியா நிறுவனம், புதிய டெய்ரான் ஆர்-லைன் எஸ்யூவியை இந்திய சந்தைக்காக வெளியிட்டுள்ளது. நிறுவனத்தின் முதன்மை சலுகையாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள டெய்ரான், ஃபோக்ஸ்வாகனின் எஸ்யூவி போர்ட்ஃபோலியோவில் முதலிடத்தில் உள்ளது. மேலும் இந்த மாடல் செயல்திறன், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பிரீமியம் கவர்ச்சி ஆகியவற்றில் வலுவான கவனம் செலுத்துகிறது.
டெய்ரான் ஆர்-லைனின் மாடலில் 2.0 லிட்டர் TSI டர்போ-பெட்ரோல் என்ஜின் உள்ளது, இது 201hp பவர், 320Nm டார்க் உற்பத்தி செய்கிறது. இந்த என்ஜினுடன் 7 ஸ்பீடு DSG ஆட்டோமடிக் கியர்பாக்ஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஃபோக்ஸ்வாகனின் ஆல்-வீல்-டிரைவ் சிஸ்டத்துடன் வருகிறது.
வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, டெய்ரான் ஆர்-லைன், ஆர்-லைன் குறிப்பிட்ட முன் மற்றும் பின்புற பம்பர்கள், கிரில் மற்றும் கதவுகளில் தனித்துவமான பேட்ஜிங் மற்றும் 19-இன்ச் டயமண்ட் கட் அலாய் வீல்கள் போன்ற பிரத்யேக ஸ்போர்ட்டி கூறுகளை கொண்டுள்ளது. இது டைனமிக் கார்னரிங் செயல்பாட்டுடன் கூடிய HD மேட்ரிக்ஸ் LED ஹெட்லேம்ப்கள், முன் மற்றும் பின்புறத்தில் ஒளிரும் ஃபோக்ஸ்வாகன் லோகோ மற்றும் லைட்டிங் சிக்னேச்சர்களுடன் LED டெயில் லேம்ப்களையும் பெறுகிறது.
உட்புறம் பெரிய 15-இன்ச் மிதக்கும் தொடுதிரை இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம், ஃபுல் டிஜிட்டல் கேபின் கொண்டுள்ளது. வென்டிலேஷன், மெமரி மற்றும் மசாஜ் வசதி கொண்ட முன்புற இருக்கைகள், 3-ஜோன் கிளைமேட் கண்ட்ரோ், பனோரமிக் சன்ரூஃப், 30-வண்ண சரவுண்ட் லைட்கள், 11 ஸ்பீக்கர்கள் கொண்ட ஹர்மன் கார்டன் சவுண்ட் சிஸ்டம் ஆகியவை இதன் சிறப்பம்சங்களாகும்.
இத்துடன் லெவல் 2 ADAS சூட், சென்ட்ரல் ஏர்பேக் உட்பட ஒன்பது ஏர்பேக்குகள், 360-டிகிரி கேமரா மற்றும் பார்க் அசிஸ்ட் பிளஸ் ஆகியவை வழங்கப்பட்டுள்ளன.
செயல்திறன், மேம்பட்ட அம்சங்கள் மற்றும் பிரீமியம் நிலைப்படுத்தல் ஆகியவற்றின் கலவையுடன், ஃபோக்ஸ்வாகன் டெய்ரான் ஆர்-லைன் ஃபுல் சைஸ் எஸ்யூவி பிரிவில் ஸ்கோடா கோடியாக், டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனர், MG குளோஸ்டர் மற்றும் ஜீப் மெரிடியன் போன்ற மாடல்களுக்கு போட்டியாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மாடலின் வெளியீடு மற்றும் விலை விவரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.