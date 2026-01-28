என் மலர்
வேற லெவல் அப்டேட்களுடன் அறிமுகமான தார் ராக்ஸ் ஸ்டார் எடிஷன்..!
- டாங்கோ ரெட், எவரெஸ்ட் ஒயிட், ஸ்டீல் பிளாக் ஆகிய வண்ணங்களிலும் கிடைக்கும்.
- சி-பில்லரில் ஸ்டார் எடிஷன் பேட்ஜ் இடம்பெற்றுள்ளது.
மஹிந்திரா நிறுவனம் தார் எஸ்யூவி வரிசையில் புதிய தார் ராக்ஸ் ஸ்டார் எடிஷனை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த மாடலில் 177 எச்பி பவர், 380 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் வெளிப்படுத்தும் 2.0 லிட்டர் பெட்ரோல் என்ஜின் மற்றும் 175 எச்.பி. பவர், 400 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் வெளிப்படுத்தும் 2.2 லிட்டர் டீசல் என்ஜின் வேரியண்ட்களில் கிடைக்கும்.
இதன் பெட்ரோல் வேரியண்டில் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் மட்டும் உள்ளது. AX7L வேரியண்ட் அடிப்படையில் இந்த கார் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பளபளப்பான கருப்பு வண்ண கிரில்கள், அலாய் வீல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த கார் டாங்கோ ரெட், எவரெஸ்ட் ஒயிட், ஸ்டீல் பிளாக் ஆகிய வண்ணங்களிலும் கிடைக்கும். இதன் சி-பில்லரில் ஸ்டார் எடிஷன் பேட்ஜ் இடம்பெற்றுள்ளது.
எல்இடி லைட்டுகள், 10.25 இன்ச் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் டிஸ்பிளே மற்றும் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம் இடம்பெற்றுள்ளது. முன்புறம் வென்டிலேட்டெட் சீட்கள், 360 டிகிரி கேமரா, பனோரமிக் சன்ரூப், 9 ஸ்பீக்கர்கள் கொண்ட ஹார்மன் கார்டன் சவுண்ட் சிஸ்டம் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் உள்ளன.
இந்திய சந்தையில் புதிய தார் ராக்ஸ் ஸ்டார் எடிஷன் பெட்ரோல் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் ரூ.17.85 லட்சம், டீசல் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் ரூ.16.85 லட்சம் மற்றும் டீசல் ஆட்டோமேட்டிக் வேரியண்ட் சுமார் 18.35 லட்சம் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்து விலைகளும் எக்ஸ்-ஷோரூம் அடிப்படையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.