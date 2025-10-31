என் மலர்
கார்
பாதுகாப்பு பரிசோதனையில் பட்டையை கிளப்பிய சுசுகி Fronx..!
சுசுகி நிறுவனத்தின் Fronx மாடல் பாதுகாப்பு சோதனையில் அசத்தியுள்ளது. தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கான புதிய கார் மதிப்பீட்டுத் திட்டத்தால் (ASEAN NCAP) சுசுகி Fronx மாடல் 5 நட்சத்திர மதிப்பீட்டைப் பெற்றுள்ளது. இந்தியாவில் இருந்து தென்கிழக்கு ஆசிய சந்தைகளுக்காக தயாரிக்கப்பட்டு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் Fronx, ஒட்டுமொத்தமாக 77.70 புள்ளிகளைப் பெற்றது.
மேலும் சந்தையைப் பொறுத்து, இந்த மாடல் மேம்பட்ட ஓட்டுநர் உதவி அமைப்புகளின் (ADAS) ஆப்ஷனையும் பெறுகிறது. இது இந்தியாவில் விற்பனை செய்யப்படும் Fronx மாடலில் தற்போது வரை வழங்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வழக்கமாக முதிய பயணிகளுக்கான பாதுகாப்பில், Fronx 32 புள்ளிகளுக்கு 29.37 புள்ளிகளைப் பெற்றது.
குழந்தை பயணிகளுக்கான பாதுகாப்பிற்கு (COP), Fronx 51 புள்ளிகளுக்கு 38.94 புள்ளிகளைப் பெற்றது. இதற்காக இந்த கார் 18 மாத (பின்புறம் எதிர்கொள்ளும்) மற்றும் மூன்று வயது (முன்னோக்கி எதிர்கொள்ளும்) டம்மிகளுடன் வாகனம் சோதிக்கப்பட்டது.
மோட்டார்சைக்கிள் ஓட்டுநரின் பாதுகாப்பை பொருத்தவரை, பிளைண்ட் ஸ்பாட் டிடெக்ஷன், ஹெட்லைட் செயல்திறன் மற்றும் ரைடர் விசிபிலிட்டி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய Fronx 16 புள்ளிகளுக்கு 8.00 புள்ளிகளைப் பெற்றது. சோதிக்கப்பட்ட மாறுபாடு 6-ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனுடன் கூடிய 1.5 லிட்டர் பெட்ரோல் மாடல் ஆகும். இது இந்தோனேசியா, கம்போடியா, லாவோஸ், மலேசியா, பிலிப்பைன்ஸ், தாய்லாந்து மற்றும் வியட்நாம் போன்ற சந்தைகளுக்காக தயாரிக்கப்பட்டது.
பாதுகாப்பு உதவி பிரிவில், Fronx 21 புள்ளிகளில் 16.50 புள்ளிகளைப் பெற்றது. அனைத்து வகைகளிலும் ஆறு ஏர்பேக்குகள், எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல் (ESC), ஆன்டி-லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் (ABS), முன் மற்றும் பின் பயணிகளுக்கான சீட் பெல்ட் நினைவூட்டல்கள், குழந்தை இருக்கைகளுக்கான ISOFIX மவுண்ட்கள் மற்றும் பாதசாரி-பாதுகாப்பு அம்சங்கள் உள்ளன.
ஆட்டோனமஸ் எமர்ஜென்சி பிரேக்கிங் (AEB), லேன் டிபார்ச்சர் வார்னிங் (LDW), லேன் கீப் அசிஸ்ட் (LKA), ஃபார்வர்டு கொலிஷன் வார்னிங் (FCW), பிளைண்ட் ஸ்பாட் டிடெக்ஷன் (BSD) மற்றும் ஆட்டோ ஹை பீம் (AHB) போன்ற ADAS அம்சங்கள் சந்தையைப் பொறுத்து தரநிலையாகவோ அல்லது விருப்பமாகவோ வழங்கப்படுகின்றன.