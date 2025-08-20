என் மலர்
கார்
இந்தியாவில் கால் பதித்து 25 ஆண்டுகள்... ஸ்கோடா அனிவர்சரி எடிஷன் கார்கள் அறிமுகம்
- ஸ்கோடாவின் கைலாக், குஷக் மற்றும் ஸ்லாவியா ஆகியவற்றில் இந்த அனிவர்சரி எடிஷன் வெளியிடப்படும்.
- 360 டிகிரி கேமரா, அன்டர்பாடி லைட்டுகள் போன்ற வசதிகள் வேரியண்டுக்கு ஏற்ப வழங்கப்படும்.
ஸ்கோடா ஆட்டோ நிறுவனம் இந்தியாவில் கால் பதித்து 25 ஆண்டுகள் ஆனதை கொண்டாடும் வகையில், 25-வது அனிவர்சரி லிமிடெட் எடிஷன் கார்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது. ஸ்கோடாவின் கைலாக், குஷக் மற்றும் ஸ்லாவியா ஆகியவற்றில் இந்த அனிவர்சரி எடிஷன் வெளியிடப்படும். குஷக் மோன்டி கார்லோ, ஸ்லாவியா மற்றும் கைலாக்கில் உள்ள பிரஸ்டீஜ், சிக்னேச்சர் பிளஸ் டாப் வேரியண்ட்களில் இது கிடைக்கும்.
அனிவர்சரி அடையாளத்துடன் தோற்றப் பொலிவு கொண்டதாக கார் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 360 டிகிரி கேமரா, அன்டர்பாடி லைட்டுகள் போன்ற வசதிகள் வேரியண்டுக்கு ஏற்ப வழங்கப்படும்.
1.0 லிட்டர் டி.எஸ்.ஐ. எம்.டி., 1.0 லிட்டர் டி.எஸ்.ஐ. ஏ.டி. மற்றும் 1.5 லிட்டர் டி.எஸ்.ஜி. என்ஜின் வேரியண்ட்களில் கிடைக்கும். குஷக் மோன்டி கார்லோ அனிவர்சரி லிமிடெட் எடிஷனின் 1.0 லிட்டர் டி.எஸ்.ஐ. மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் வேரியண்ட் ஷோரூம் விலை சுமார் ரூ.16.39 லட்சம். டாப் வேரியண்ட் சுமார் ரூ.19.09 லட்சம். இதுபோல், ஸ்லாவியா மோன்டி அனிவர்சரி எடிஷன் தொடக்க விலை சுமார் ரூ.15.63 லட்சம் எனவும், டாப் வேரியண்ட் ரூ.18.33 லட்சம் எனவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கைலாக் அனிவர்சரி எடிஷன் (சிக்னேச்சர் பிளஸ் மற்றும் பிரஸ்டீஜ்) சுமார் ரூ.11.25 லட்சம் மற்றும் சுமார் ரூ.12.89 லட்சம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.